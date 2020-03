POL-LDK: - Betrunken in Passat gekracht - Abgelenkt und Verkehrsinsel überfahren - Nummernschilder in Rechtenbach gestohlen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Eschenburg-Wissenbach: Betrunken Passat übersehen -

Der Aufprall auf den vor ihm stehenden Passat wurde einem 75-jährigen Promillefahrer gestern Abend (30.03.2020) zum Verhängnis. Der in Herborn lebende Skodafahrer war gegen 20.15 Uhr auf der Bundesstraße von Dillenburg in Richtung Herborn unterwegs. In Höhe eines Autohauses zeigte die Ampel Rotlicht. Die 42-jährige Passatfahrerin hielt auf dem rechten Fahrstreifen an, der Herborner erkannte dies offensichtlich nicht und prallte mit seinem Yeti in das Heck des VW. Die Dillenburgerin und der Unfallfahrer blieben unverletzt. Die den Unfall aufnehmenden Polizisten rochen die Alkoholfahne des Seniors und ließen ihn pusten. Das Display des Alkoholtestgerätes zeigte einen Wert von 1,42 Promille an. Die Schäden an beiden Fahrzeugen summieren sich auf ca. 16.000 Euro. Der 75-Jährige musste mit auf die Dillenburger Wache, dort nahm ihm ein Arzt eine Blutprobe ab. Zudem stellten die Ordnungshüter seinen Führerschein sicher. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte er die Polizeistation wieder verlassen.

Wetzlar: BMW überfährt Verkehrsinsel -

Einen Schaden von rund 4.000 Euro beklagt ein BMW-Fahrer an seinem Wagen, nachdem er gestern Abend (30.03.2020), gegen 21.20 Uhr in der Forsthausstraße eine Verkehrsinsel überfuhr. Der 25-Jährige war offensichtlich einen kurzen Moment unaufmerksam, geriet mit seinen Wagen nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr die Insel. Dabei beschädigte er ein Verkehrszeichen. Der Fünfer war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Ein neues Verkehrsschild wird etwa 300 Euro kosten.

Hüttenberg-Rechtenbach: Kennzeichen gestohlen -

Auf dem Pendlerparkplatz "Obere Surbach" schlugen am Montag (30.03.2020) Kennzeichendiebe zu. Zwischen 13.00 Uhr und 22.30 Uhr schraubten sie die beiden Nummernschilder "LDK-PS 588" von einem silberfarbenen Mazda Premacy ab. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

