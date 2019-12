Polizei Wuppertal

POL-W: W Jugendlicher an der Luisenstraße in Wuppertal ausgeraubt

Wuppertal (ots)

Am 29.12.2019, gegen 22:00 Uhr, kam es in Wuppertal auf der Treppe von der Luisenstraße zur Ottenbrucher Straße zu einem Raub. Ein 15-Jähriger ging die Treppe in Richtung Deweerth' scher Garten. Dort sprachen ihn vier männliche Personen an. Einer schlug ihm in der Folge ins Gesicht und verlangte von dem Jugendlichen Geld. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Ottenbrucher Straße. Eine Person hatte eine Baskenmütze auf dem Kopf, eine weitere trug eine dunkle Jacke. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

