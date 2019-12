POL-W: W Raub in Elberfeld

Polizei Wuppertal

Gestern (29.12.2019), gegen 00:15 Uhr, kam es auf der Straße Döppersberg in Wuppertal-Elberfeld zu einem Raub. Unbekannte sprachen einen 20-Jährigen in provokanter Weise an. Dann schlugen und traten sie ihn und nahmen ihm sein Portemonnaie ab. Anschließend flüchteten die Räuber in Richtung Südstadt. Die Täter sind circa 20-25 Jahre alt und circa 175 cm groß. Sie trugen dunkle Kleidung und hatten eine dunklere Hautfarbe. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 in Verbindung zu setzen. (sw)

