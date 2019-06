Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Ladendiebinnen nach Hinweisen ermittelt

Recklinghausen (ots)

Wie am letzten Freitag (07.06.) herausgegeben, suchte die Polizei zwei Täterinnen nach Ladendiebstahl vom 3 Dezember 2018 in einem Elektronikmarkt. Nach Hinweisen konnten zwei Tatverdächtige ermittelt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Es wird um Löschung der Fahndung, insbesondere der Fotos, gebeten.

