Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Vier Gartenlauben in Kleingartenanlage aufgebrochen

Recklinghausen (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Samstag mindestens vier Lauben einer Kleingartenanlage an der Heinrichstraße auf. Entwendet wurden unteranderem Werkzeuge und Werkzeugmaschinen. Noch konnte nicht in allen Sachverhalten festgestellt werden, was entwendet wurde. An den Gartenlauben entstand Sachschaden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 entgegen.

