Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Zigarettenautomat gesprengt

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Sonntag sprengten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten Im Emscherbruch auf. Entwendet wurden Bargeld und Zigaretten. An dem Automaten entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 entgegen.

