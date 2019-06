Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Täter stellt sich nach räuberischem Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Am Samstag, um 18:15 Uhr, versuchte ein zunächst unbekannter Mann Getränke in einem Supermarkt an der Feldstraße zu entwenden. Ein 48-jähriger Zeuge aus Herten versuchte den Mann festzuhalten. Zwischen ihm und dem Tatverdächtigen kam es zu einer Rangelei. Der Tatverdächtige riss sich letztendlich los und flüchtete ohne Beute. Im Rahmen der Maßnahmen vor Ort stellte sich der mutmaßliche 20-jährige Täter. Der Zeuge musste mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell