POL-OH: Unfallflucht - Wer hat etwas gesehen?

Verkehrsunfallflucht nach Parkrempler

Eiterfeld - Am Dienstag (02.06.), zwischen 14:15 Uhr und 14:40 Uhr, wurde ein silberner Fiat, Punto, auf dem Besucherparkplatz eines Schuhhauses in Eiterfeld / Arzell beschädigt. Der Fiat wurde von einem unbekannten, blauen Pkw, beim Ausparken an der hinteren linken Fahrzeugseite leicht gestreift. Der blaue Pkw flüchtete anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld unter der Telefonnummer: 06652 / 96580.

