Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Rinteln (ots)

Am Samstag, den 29.02.2020 gegen 19:24 Uhr wurde der Rintelner Polizei mitgeteilt, dass unbekannte Täter großflächig Porzellanscherben auf der Fahrbahn der Waldkaterallee in Höhe der Einmündung Niedersachsenweg verteilt haben. Aufgrund der Größenordnung der Verunreinigung konnten Autofahrer die Gefahrenstelle nicht umfahren. Nachdem die Fahrbahn durch die Beamten gereinigt worden ist, wurden gegen 20:53 Uhr erneut großflächig Porzellanscherben auf der Fahrbahn festgestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln unter 05751/95450 in Verbindung zu setzen.

