Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Fahrradfahrer aufgepasst!

Nienburg (ots)

(kem) Die Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei Niedersachsen setzt im Jahr 2020 auch einen Schwerpunkt auf den Bereich "Fahrradfahrende im Straßenverkehr". Aus diesem Grund führt die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg vom 02.03.2020 - 08.03.2020 eine Themenwoche zur Steigerung der Verkehrssicherheit von Fahrradfahrern und -fahrerinnen durch. In dieser Woche sollen Fahrradfahrende im Nienburger Stadtgebiet unter anderem anlassunabhängig angesprochen und über Risiken und Gefahren (z.B. "Toter Winkel", "Dooring-Unfälle") im Straßenverkehr aufgeklärt werden. Aber auch Fehlverhalten, wie die Nutzung von Mobiltelefonen und Kopfhörern oder auch Alkohol- und/oder Drogenbeeinflussung während der Fahrt, rückt verstärkt in den Fokus der Beamtinnen und Beamten und wird geahndet. Fehlende oder defekte Beleuchtung am Fahrrad wird beispielsweise mit einem Verwarngeld i.H.v. 20,00 Euro, die Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt sogar mit 55,00 Euro geahndet. Mit der Planung der Themenwoche betraut wurden vier Polizeistudierende der Polizeiakademie Nienburg, welche aktuell anlässlich des "Einsatz"-Praktikums ihren Dienst in der PI Nienburg/Schaumburg versehen. Mit der Unterstützung ihrer persönlich zugewiesenen AnleiterInnen können sie so die theoretisch erworbenen Kenntnisse direkt in der Praxis vertiefen. In den folgenden Monaten werden auch die umliegenden Polizeikommissariate der Landkreise Nienburg und Schaumburg Verkehrssicherheitswochen durchführen, bei denen Fahrradfahrende ebenfalls im Fokus stehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Pressestelle

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-104

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell