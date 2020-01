Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Schulungsgebäude

Hamm-Uentrop (ots)

Unbekannte Täter brachen am Dienstag, den 28. Januar, in der Zeit von 16 bis 20.45 Uhr, in ein Schulgebäude einer Klinik an der Heithofer Allee ein.

Die Einbrecher hebelten eine Holztür auf und gelangten so in einen angrenzenden Schulungsraum. Diesen verließen die Täter wieder auf gleichem Wege. Ob etwas entwendet wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (av)

