Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizei schnappt Tatverdächtigen mit Fahrradständer

Hamm-Mitte (ots)

Einen abgebrochenen Fahrradständer als Tatwerkzeug benutzte ein Dieb am Montag, 27. Januar, in der Ritterpassage. Gegen 9 Uhr beobachteten Zeugen, wie der Tatverdächtige versuchte, die Schlösser eines Bauzaunes gewaltsam zu öffnen, um an die dahinter lagernde Verkaufsware zu kommen. Eine Zeugin sprach ihn während seiner Tat an, woraufhin er sein Vorhaben abbrach und flüchtete. Ein weiterer Zeuge verfolgte den Täter und informierte die Polizei. Die Polizisten konnten den Flüchtenden dann am Nordenwall antreffen und festhalten. Den Fahrradständer hatte er noch bei sich. Der 45-Jährige aus Hamm machte keine Angaben zu dem Tatvorwurf. Gegen ihn wird nun wegen versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt.(hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell