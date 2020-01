Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Rettungshubschrauber im Einsatz

Oberhausen (ots)

Für Aufsehen erregte heute morgen die Landung des Rettungshubschraubers Christoph 9 im Oberhausener Gewerbegebiet Zum Eisenhammer. Wie kam es dazu?

In einer Wohnung an der Katharinenstraße stürzte eine Person und verletzte sich so schwer, dass ein Transport mit einem Rettungswagen nicht möglich war. Daher forderte der Notarzt einen Rettungshubschrauber nach, der den Patienten zu einer Duisburger Fachklinik flog.

Im Einsatz waren acht Einsatzkräfte der Feuerwehr, die Trageunterstützung leisteten und die Hubschrauberlandung absicherten, vier Einsatzkräfte des Rettungsdienstes Oberhausen und 3 Einsatzkräfte des Rettungshubschraubers aus Duisburg.

