POL-NI: Nienburg - Polizei sucht Fußgängerin

Nienburg (ots)

(kem) Am Donnerstag, den 27.02.2020, gegen 18.00 Uhr befuhr ein PKW die Bahnhofstraße in Richtung Große Drakenburger Straße und missachtete das Rotlicht an der Fußgängerampel vor dem Nienburger Bahnhof. Die Ampel zeigte für die Fußgänger bereits Grünlicht und eine Fußgängerin betrat bereits die Fahrbahn. Lediglich der Zuruf eines anderen aufmerksamen Fußgängers führte dazu, dass die Fußgängerin zurückschreckte und nicht von dem vorbeifahrenden PKW erfasst wurde. Eine Zeugin meldete sich noch am Abend bei der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg und teilte dies mit. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und sucht nun die beteiligte Fußgängerin sowie mögliche weitere Zeugen. Die Fußgängerin sei ca. 30 Jahre alt, schlank, ca. 165 cm groß und habe schulterlange, gewellte Haare. Zudem sei sie mit einer Daunenjacke und Jeans bekleidet gewesen. Die Fußgängerin und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter 05021/97780 zu melden.

