POL-NI: Einbruch in Vereinsheim

(swe). In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gelangen unbek. Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in das Vereinsheim des TSV Krankenhagen und brechen im Anschluss auch eine Flurtür auf. Zudem wird auf dem Sportplatz ein Holzschuppen und eine Garage von den Tätern angegangen. In den Tank des Aufsitzrasenmähers wird Kühlerfrostschutz gekippt. Wer Angaben zu Tat oder Tätern machen kann, sollte sich bei der Rintelner Polizei melden. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

