POL-OH: Verkehrsunfallflucht - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Rotenburg - Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr im Zeitraum vom Dienstag (26.05.) bis Mittwoch (27.05.) die Bundesstraße 83 in Richtung Alheim-Heinebach. Zwischen den Einmündungen K 49 und L 3304 kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte fünf Felder der Leitplanke. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro.

Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise die an die Polizeistation Rotenburg unter der Telefonnummer 06623-937-0.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Bebra - Am Dienstag (02.06.), gegen 10:15 Uhr, parkte eine Pkw-Fahrerin aus Bebra ihren Suzuki in der Straße "In der Lache" auf dem dortigen Parkplatz des Baumarktes vorwärts in einer gekennzeichneten Parkfläche. Nach ihrem Einkauf fuhr sie zunächst rückwärts aus der Parkbucht. Als sie anschließend losfuhr um den Parkplatz zu verlassen, konnte sie plötzlich ein lautes Krachen im Bereich der vorderen linke Fahrzeugecke vernehmen. Die anschließende Überprüfung ergab, dass die Fahrerin mit der vorderen linken Stoßstangenecke an dem massiven Fuß (Metall) eines Plakatständers hängenblieb, welcher in einem Gully steckte und nach oben herausragte. Aufgrund der örtlichen Gegebenheit, kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Metallfuß entweder kurz zuvor oder auch schon im Verlaufe des vorangegangenen Wochenendes durch einen bisher unbekannten Täter absichtlich in den Gully gesteckt wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1.530 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

