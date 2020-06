POL-OH: Fahrradcodierung bei der Polizeistation Bad Hersfeld am Dienstag 09.06.2020

Polizeipräsidium Osthessen

Fahrradcodierung kostenlos möglich - Voranmeldung erforderlich

Bad Hersfeld - Eine individuelle Codierung des Fahrrades kann dazu beitragen, dass mögliche Langfinger von einer Tat abgeschreckt werden, oder die Zuordnung eines aufgefundenen Rades zu seinem rechtmäßigen Eigentümer erleichtert wird. Immer wieder werden Fahrräder zur leichten Beute von Dieben, welche oftmals in Sekundenschnelle ein Schloss, zum Beispiel mit einem Bolzenschneider, knacken. Manchmal reicht aber auch schon ein unbeobachteter Moment aus, dass die Täter mit einem nicht abgeschlossenen Fahrrad davonfahren.

Um es den Dieben so schwer wie möglich zu machen, bietet das Polizeipräsidium Osthessen eine kostenlose Fahrradcodierung an. Bei dieser wird eine individuelle Nummer in den Rahmen des Rades eingraviert.

Die Aktion findet am Dienstag, dem 09.06.2020, zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr auf dem Parkplatz der Polizeistation Bad Hersfeld in der Kleinen Industriestraße 3 in 36251 Bad Hersfeld statt.

Bitte beachten Sie, dass eine Codierung nur nach telefonischer Voranmeldung erfolgen kann. Die Anmeldung kann ab sofort unter der Telefonnummer 06621/932-0 erfolgen.

Wichtig! Neben ihrem Fahrrad müssen Sie ihren gültigen Personalausweis oder Reisepass sowie den Eigentumsnachweis (Rechnung) mitbringen. Wir weisen darauf hin, dass Fahrräder mit Carbonrahmen leider nicht codiert werden können. Bei E-Bikes wird darum gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen.

In diesem Zusammenhang hat die Polizei noch ein paar Tipps, damit die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, das der Drahtesel nicht in fremde Hände gerät:

- Nutzen Sie stabile Fahrradschlösser - Schließen Sie ihr Fahrrad immer an etwas Unbeweglichem an, nicht nur abschließen - Sichern Sie immer Vorder- und Hinterrad - Schreiben Sie sich die Rahmennummer auf - Lassen Sie ihr Fahrrad codieren.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.polizei-beratung.de

