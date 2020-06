POL-OH: Diebstahl von Roller - Rucksack aus Auto gestohlen - Aufbruch von Zigarettenautomat - Einbruch in Sportsbar - Diebstahl von Pferdeanhänger

Polizeipräsidium Osthessen

Diebstahl von Roller

Alsfeld - Zwischen Samstagnachmittag (23.05.) und Mittwochabend (27.05.) stahlen Unbekannte in der Bahnhofstraße einen grünen Roller der Marke Piaggio. Das Zweirad war auf dem Gehweg geparkt. Das beschädigte Fahrzeug konnte später 300 Meter entfernt vom Tatort gefunden werden. Die Täter hatten es dort zurückgelassen. Der Schaden beläuft sich auf 150 Euro. Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Rucksack aus Auto gestohlen

Schotten - Am Samstagnachmittag (30.05.), zwischen 15:30 Uhr und 17:30 Uhr, stahlen Unbekannte auf dem Parkplatz "Niddaquelle" einen Rucksack aus einem Daimler Chrysler Stratus. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und entnahmen das Diebesgut. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 100 Euro. Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0.

Aufbruch von Zigarettenautomat

Grebenhain - In der Nacht auf Montag (01.06.), gegen 0:30 Uhr, brachen Unbekannte in der Straße "An den Mühlenwiesen" einen Zigarettenautomaten auf und stahlen Geld und Zigaretten. Die Täter fuhren vermutlich einen dunklen VW Golf und flüchteten über die B275 in unbekannte Richtung. Sie hinterließen einen Sachschaden von circa 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Einbruch in Sportsbar

Lauterbach - Unbekannte brachen zwischen Sonntagabend (31.05.) und Montagmittag (01.06.) in eine Sportsbar in der Straße "Marktplatz" ein. Dazu hebelten die Täter ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen Bargeld in unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Diebstahl von Pferdeanhänger

Schlitz - In der Nacht auf Montag (01.06.) stahlen Unbekannte in der Michelsrombacher Straße im Ortsteil Fraurombach einen Pferdeanhänger. Der braun-weiße Anhänger des Herstellers Debon mit dem Kennzeichen LDK-PT 362 stand vor einem Wohnhaus und hatte einen Wert von circa 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

