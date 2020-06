Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld (ots)

Eine 24-jährige PKW-Fahrerin aus Hauneck fuhr am Sonntag, 31.05.2020, 15:11 Uhr aus einem Grundstück am Johannestor auf die Johannesstraße und beachtete dabei nicht den bevorrechtigten PKW einer 19-jährigen Fahrerin aus Bad Hersfeld; diese war in Richtung Neumarkt unterwegs und konnte gerade noch einen Zusammenstoß durch eine Vollbremsung verhindern. Der Fahrer (58) eines folgenden PKW konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf den PKW der Hersfelderin auf. Sachschaden: 3500 Euro.

