Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Erstmeldung Notlandung eines Segelfliegers

Fulda (ots)

Am 1. Juni gegen 11:33 Uhr wird der Absturz eines Segelfliegers in Fulda, Kleingartenanlage Johannisau, gemeldet. Beim Ersten Eintreffen der Rettungskräfte befand sich der Flieger im Vollbrand. Auf dem Pilotensitz saß eine Person, die bei dem Absturz tödlich verletzt wurde. Die Ermittlungen dauern an. Der Ereignisort wird weiträumig abgesperrt. Peter Lang, Polizeiführer zum Dienst.

