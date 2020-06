POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Rotenburg a.d.F.

Polizeipräsidium Osthessen

Rotenburg/F. - Am Samstag, 30.05.2020, 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr hatte eine Rotenburgerin ihren PKW, einen grauen Kia Ceed, in der St.-Nikolay-Straße Höhe der Hausnummer 6 ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Im Tatzeitraum befuhr eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug die St.-Nikolay-Straße und streifte im Vorbeifahren den geparkten PKW. Hierbei zerbrach der linke Außenspiegel am geparkten PKW. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Zeugenhinweise in diesem Zusammenhang werden an die Polizeistation Rotenburg an der Fulda unter Tel.: 06623/9370 erbeten.

Ronshausen - Am Sonntag, 31.05.2020 um 21:50 Uhr befuhr ein 24-jähriger Eisenacher mit seinem PKW die L3251 aus Richtung Ronshausen in Richtung Wildeck-Hönebach. Ca. 900m nach der Einmündung der K57 aus Machtlos lief von links ein Stück Rehwild auf die Fahrbahn. Trotz Gefahrenbremsung konnte der Eisenacher den Zusammenprall mit dem Wildtier nicht mehr verhindern. Das Tier wurde zurück geschleudert und verendete im Straßengraben. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,00 EUR. Der zuständige Jagdausübungsberechtigte wurde verständigt.

