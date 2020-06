Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Alsfeld

Alsfeld (ots)

Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Am 31.05.20, um 00:45 Uhr, meldete sich ein aufmerksamer Jagdpächter mit seinem Handy auf der Polizeistation Alsfeld. Eigentlich wollte er in dieser schönen Mondnacht mit zwei befreundeten Waidmänner in seinem Revier auf die Jagd gehen, doch es kam ganz anders. Auf dem Weg zum Ansitz bemerkten die Drei offensichtlich zur Abholung bereitgelegtes Diebesgut, angrenzend an ein Industriegebiet des Autohofs Mücke. Nach Verständigung der Polizei hielt er auf Anweisung telefonischen Kontakt und beobachtete die Szenerie aus sicherem Abstand mit seinem Nachtsichtgerät. Mehrere sofort entsandte Streifen der Polizei Alsfeld und der benachbarten Polizei Grünberg eilten zum Tatort. Wenig später meldete der Mitteiler eine Person, die das Diebesgut in ein Fahrzeug verlud. Kurz danach trafen die Streifen am Tatort ein und konnten den überraschten Einbrecher widerstandslos festnehmen. Der 28 jähre Täter aus dem LK Gießen hatten einen Baubetrieb im Industriegebiet Mücke heimgesucht und dort hochwertige Handwerkszeuge und Maschinen im Wert von mehreren tausend Euro entwendet und bereits in seinen Pkw verladen. Der Täter wurde zur Polizeistation Alsfeld verbracht, erkennungsdienstlich behandelt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der Pkw und das darin befindliche Diebesgut wurden sichergestellt.

