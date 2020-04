Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher dringen in Geschäfte und Praxis ein

Bocholt (ots)

Zu drei Einbrüchen ist es in der Innenstadt von Bocholt gekommen:

- Am St.-Georg-Platz haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch die Tür eines Bekleidungsgeschäftes aufgehebelt. Die Täter entwendeten Bargeld, das sie in der Kasse vorfanden.

- Ebenfalls mit Gewalt drangen Einbrecher in der gleichen Nacht in die Räume einer Praxis am Crispinusplatz ein. Um hineinzukommen, hatten die Unbekannten eine Tür aufgehebelt. Sie entwendeten eine Geldkassette und die Trinkgeldkasse.

- Nach ersten Erkenntnissen ohne Beute verließen Einbrecher den dritten Tatort an der Nordstraße. Dort hatten Unbekannte eine Stahltür aufgehebelt, um in die Räume eines Geschäftes zu gelangen. Die Tatzeit liegt in diesem Fall zwischen Montagabend und Mittwochmorgen.

Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

