Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Brand bei Umbauarbeiten

Vreden (ots)

Bei Arbeiten an einem Dachstuhl eines Wohnhauses geriet dieser am Dienstag aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Der Vorfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr an einem Haus am Fasanenweg in Vreden. Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kann die Schadenshöhe noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

