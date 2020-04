Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Unfall

Zwei Leichtverletzte

Legden (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro stellen die Bilanz eines Verkehrsunfalls von Dienstag in Legden-Asbeck dar. Eine 37-jährige Autofahrerin aus Legden befuhr gegen 16.05 Uhr den Ahauser Damm aus Richtung Wiesenstraße kommend und wollte nach links auf den Margaretendamm abbiegen. Hierbei übersah sie einen 34-jährigen Legdener, der mit seinem Wagen auf dem Margaretendamm in Richtung Legden unterwegs gewesen war. Es kam zur Kollision. Beide Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten den 34-Jährigen in ein Krankenhaus.

