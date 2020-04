Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Gronau-Epe (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro stellen die Bilanz eines Verkehrsunfalls von Dienstag in Gronau-Epe dar. Ein 57-jähriger Autofahrer befuhr gegen 13.50 Uhr die Nienborger Straße in Richtung Epe. Am Kreisverkehr Alfertring / Nienkamp musste der Gronauer verkehrsbedingt bremsen. Eine dahinter fahrende 20-jährige Heekerin fuhr mit ihrem Wagen auf den Wartenden auf. Die Heekerin erlitt einen Schock. Eine 57-jährige Beifahrerin im Fahrzeug des Vorausfahrenden verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

