Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Randalierer leistet Widerstand

Schöppingen (ots)

In der Zentralen Unterbringungseinrichtung Schöppingen hat am Dienstag ein Bewohner randaliert: Der 30-Jährige zerschlug gegen 11.20 Uhr mit einer Gehstütze die Glasscheibe einer Tür. Hinzugerufene Polizeibeamte erteilten ihm daraufhin einen Platzverweis. Diesem kam der Gehbehinderte nicht nach und griff mit seinen Stützen eine Beamtin an. Die Streifenwagenbesatzung brachte den Mann zu Boden, wo er sich vehement gegen die Maßnahme wehrte. Durch den Einsatz von Sprühreizgas konnte der Widerstand gebrochen werden. Der Randalierer kam ins Gewahrsam. Die Beamten blieben unverletzt.

