Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrer leicht verletzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 17 Jahre alter Pedelecfahrer am Dienstag in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Dazu war es gegen 16.10 Uhr gekommen: Der junge Bocholter hatte den Raiffeisenring befahren und wollte nach rechts in Richtung Mussumer Ringstraße abbiegen. Nach eigenen Angaben habe ein von links kommender schwarzer SUV nach rechts in seine Richtung abbiegen wollen. Der Fahrer habe die Kontrolle über seinen Wagen verloren und die Kurve so weit gefahren, dass er fast das Pedelec touchiert habe. Der 17-Jährige sei ausgewichen und dabei gestürzt, der SUV-Fahrer habe sich entfernt, ohne anzuhalten. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 250 Euro. Die Polizei bittet den Fahrer sowie weitere Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden: Tel. (02871) 2990.

