Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Automat beschädigt

Bocholt (ots)

An einem Zigarettenautomaten haben sich Unbekannte in Bocholt zu schaffen gemacht. Die Täter beschädigten ein Gerät, das an der Barloer Ringstraße angebracht ist. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 19.00 Uhr, und Dienstag, 17.00 Uhr. Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

