Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Motorrad gestohlen - Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib an die Polizei

Mannheim (ots)

Auf bislang noch nicht geklärte Art und Weise stahlen in der Zeit zwischen Sonntag- und Montagnachmittag bislang unbekannte Täter ein ordnungsgemäß in einer Gartenanlage in der Casterfeld-/Helmertstraße verschlossenes Motorrad. An der schwarz/silbernen Honda ist das Kennzeichen MA-TU 21 angebracht. Hinweise zum Diebstahl bzw. Verbleib nehmen die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0, entgegen.

