Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Duo trat Außenspiegel geparkter Autos ab und flüchtet - Hinweise an die Polizei

Mannheim (ots)

In der Nacht zum Dienstag traten bislang unbekannte Täter die Außenspiegel zweier in der Rollbühlstraße im Mannheimer Stadtteil Käfertal abgestellten Autos ab. An dem Ford Focus und Ford Fiesta entstand ein Gesamtschaden von rund 500 Euro. Die Beamten schließen aktuell nicht aus, dass weitere Autos durch die Täter beschädigt wurden.

Ein Anwohner wurde kurz nach 1 Uhr auf das Duo aufmerksam, alarmierte die Polizei und beschrieb die Männer wie folgt: Ca. 25 Jahre alt, zwischen 175 und 185 cm groß, beide trugen dunkle Kleidung.

Eine sofort nach Bekanntwerden der Tat eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Zeugen bzw. weitere Geschädigte, die in der Nacht zum Dienstag gegen 1 Uhr auf die Männer aufmerksam wurden und Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0, zu melden.

