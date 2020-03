Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell) Farbschmierereien (21.03.2020 - 23.03.2020)

Radolfzell (ots)

Unbekannte Täter besprühten in der Zeit zwischen Samstag und Montag die Wand der Bahnhofsunterführung am Bahnhof Böhringen und eine Hauswand eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Hinter der Burg". Die Unterführung wurde mit einem Hakenkreuz und einer SS Rune in goldener Farbe beschmiert, an der Hauswand verwendete der Unbekannte ein Anarchistisches Symbol. Die Höhe des Sachschadens konnte nicht beziffert werden. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/950660, zu informieren.

