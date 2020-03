Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel) Unfall in der Ekkehardstraße fordert rund 7000 Euro Schaden

Singen am Hohentwiel (ots)

Rund 7000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Montag, kurz vor 08 Uhr, auf der Ekkehardstraße ereignet hat. Ein 32-jähriger Kia-Fahrer war an diesem Morgen auf dem linken Fahrstreifen der zweispurig stadtauswärts führenden Ekkehardstraße unterwegs. Kurz nach der Kreuzung mit der Alpenstraße reagierte der 32-Jährige zu spät auf einen VW Eos, dessen 23-jährige Fahrerin gerade im Begriff war, den Wagen rückwärts am linken Fahrbahnrand einzuparken. Bei einem folgenden Zusammenprall der beiden Autos wurden keine Personen verletzt.

