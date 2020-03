Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Versuchter Einbruch in Metzgereibetrieb am Sankt-Stephans-Platz

Konstanz (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter versucht in einen Metzgereibetrieb am Sankt-Stephans-Platz einzubrechen. Die Hebelversuche der Unbekannten an einer Seiteneingangstür der Metzgerei scheiterten. Allerdings wurde der Türrahmen der Seiteneingangstür erheblich beschädigt. Sachdienliche Hinweise zu dem versuchten Einbruch beziehungsweise zu den unbekannten Tätern nimmt die Polizei Konstanz (07531 995-0) entgegen.

