FW-OB: Wohnungsbrand in Alt-Oberhausen

Am Donnerstagmorgen wurde der Leitstelle der Feuerwehr Oberhausen ein Wohnungsbrand auf der Brücktorstraße in Alt-Oberhausen gemeldet. Ob sich noch Personen im Gebäude aufhielten, war zum Zeitpunkt der Meldung unklar. Daraufhin alarmierte die Leitstelle die Löschzüge der Feuerwache 1 und 2 sowie den Führungsdienst. Beim Eintreffen des Löschzuges 1 schlugen bereits Flammen aus der Dachgeschosswohnung eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses. Alle Bewohner konnten vor dem Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude unverletzt verlassen. Die Brandschützer brachten das Feuer im Dachgeschoss durch einen Außenangriff über eine Drehleiter und einem Innenangriff über den Treppenraum schnell unter Kontrolle. Im Anschluss wurde der Dachstuhl mit einer Wärmebildkamera nach Glutnestern abgesucht. Dabei mussten große Teile des Dachs von Hand freigelegt werden. Insgesamt wurden zwölf Personen, davon zwei Kinder, durch die Feuerwehr Oberhausen betreut. Eine rettungsdienstliche Behandlung war nicht notwendig. Noch bei den Löscharbeiten fanden die Brandschützer eine tote Katze in der Brandwohnung. Insgesamt waren 18 Einsatzkräfte über zwei Stunden im Einsatz. Der Löschzug 2 aus Sterkrade kam nicht zum Einsatz. Die Brandursache wird durch die Polizei Oberhausen ermittelt.

