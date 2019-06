Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall und Sachbeschädigung in Rutesheim; Verkehrsunfall in Weil der Stadt

Ludwigsburg (ots)

Rutesheim: Unfall beim Linksabbiegen

Ein Sachschaden von rund 20.000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag gegen 07:10 Uhr auf der Pforzheimer Straße zwischen Perouse und Rutesheim ereignete. Ein 28 Jahre alter BMW-Lenker war auf der Pforzheimer Straße in Richtung der Autobahn 8 unterwegs und wollte dort nach links auf einen P+M Parkplatz einbiegen. Dabei achtete er mutmaßlich nicht auf den entgegenkommenden Opel eines 67-Jährigen und stieß mit ihm zusammen. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rutesheim-Perouse: Luftpumpe beschädigt

Nach einer Sachbeschädigung, die zwischen Mittwoch 12:00 Uhr und Freitag 08:50 Uhr in Perouse verübt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. In der Hauptstraße im Bereich einer Bushaltestelle hat ein bislang unbekannter Täter eine öffentliche Luftpumpe für Fahrräder beschädigt. An der Luftpumpe wurde der Griff abgeknickt, wodurch ein Sachschaden in niedriger dreistelliger Höhe entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Rutesheim, Tel. 07152/99910-0, entgegen.

Weil der Stadt-Merklingen: Fußgängerin bei Unfall verletzt

In der Innenstadt von Merklingen kam es am Freitag gegen 08:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Ein 25-Jähriger befuhr mit einem VW die Hausener Straße und bog nach links in die Straße "Kirchplatz" ab. Kurz nach seinem Abbiegemanöver stieß der 25-Jährige vermutlich aus Unachtsamkeit mit der 68-Jahre alten Fußgängerin zusammen, die die Straße "Kirchplatz" zeitgleich im Bereich einer Fußgängerfurt überquerte. Die Fußgängerin wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte anschließend auf die Fahrbahn, wobei sie sich verletzte. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem VW entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

