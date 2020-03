Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee - Liggeringen) Wiesenstück in Brand geraten

Radolfzell am Bodensee - Liggeringen (ots)

Aus bislang nicht bekannter Ursache ist am späten Nachmittag des Montags, kurz nach 16.30 Uhr, am Ende der Straße "Beim Turm" ein größeres Wiesenstück in der Nähe eines dort vorhandenen Waldrandes in Brand geraten. Möglicherweise war eine unachtsam weggeworfene und noch nicht vollständig erloschene Zigarettenkippe und vorherrschende Windböen Ursache des Kleinbrandes. Die mit zwei Fahrzeugen und neun Mann eintreffende Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle, zumal der Wiesenbrand schon fast selbst in sich zusammengefallen war.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell