Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Handy aus Wagen entwendet

Vreden (ots)

Ein schwarzes Mobiltelefon vom Typ Samsung Galaxy Note 10 hat ein Unbekannter am vergangenen Freitag in Vreden aus einem Auto gestohlen. Der betreffende Wagen hatte zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr unverschlossen am Klühnmarkt gestanden; Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang erneut, keine Wertsachen im Wagen liegen zu lassen. Ein Auto ist kein Tresor!

