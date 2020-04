Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebe stehlen Pedelecs

Bocholt (ots)

Auf Elektrofahrräder abgesehen hatten es Unbekannte in Bocholt. Die Täter entwendeten zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen Zweiräder im Gesamtwert von circa 11.800 Euro. Die einzelnen Fälle im Überblick:

- In der Nacht zum Dienstag ist ein Unbekannter in ein Fahrradgeschäft an der Straße "Am Kreuzberg" eingedrungen. Um hineinzukommen, warf er eine Schaufensterscheibe ein. Der Einbrecher nahm aus dem Inneren ein Pedelec im Wert von circa 3.200 Euro an sich und fuhr damit in Richtung Innenstadt. Bei der Beute handelt es sich um ein blau lackiertes Damenrad vom Typ Batavus Finez E.Go Power. Das Klirren der Fensterscheibe hatte Zeugen aufmerksam gemacht, die den Täter wie folgt beschreiben: circa 1,70 bis 1,80 Meter groß, athletische männliche Statur, bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke. Die Tat ereignete sich gegen 02.40 Uhr, der angerichtete Sachschaden liegt circa bei 1.000 Euro.

- Ein grün lackiertes Pedelec vom Typ Batavus Razer im Wert von circa 2.900 Euro haben Unbekannte am Montag am Berliner Platz gestanden. Das Zweirad hatte verschlossen vor den Shopping Arkaden gestanden - die Tat ereignete sich zwischen 16.10 Uhr und 16.20 Uhr.

- Zurückgelassen haben zwei junge Diebe am Dienstag in Bocholt-Lowick ein gestohlenes Pedelec. Das Geschehen hatte sich am Montag gegen 21.45 Uhr am Lavendelweg abgespielt. Einem Zeugen waren zwei Unbekannte aufgefallen, die sich lange vor einem Wohnhaus aufgehalten hatten. Schließlich habe einer der beiden ein verschlossen abgestelltes Pedelec genommen und versucht, es wegzutragen. Der Zeuge sprach die Täter an und forderte sie auf, das Zweirad stehen zu lassen. Die Unbekannten ergriffen daraufhin die Flucht. Beide waren in jugendlichem Alter und dunkel gekleidet, einer hatte ein südländisches Erscheinungsbild.

- Bereits in der Nacht zum Montag haben Unbekannte im Bocholter Ortsteil Biemenhorst zwei Elektrofahrräder entwendet. Die Täter hatten die Tür eines Fahrradschuppens aufgebrochen, um an ihre Beute zu kommen. Der Tatort liegt an der Fritz-Erler-Straße, wo sich das Geschehen zwischen Sonntag, 19.00 Uhr, und Montag, 11.30 Uhr, abgespielt hat. Die Einbrecher erbeuteten ein weiß lackiertes Pedelec der Marke Gazelle im Wert von circa 2.700 Euro und ein schwarzes Pedelec des Herstellers Victoria im Wert von circa 3.000 Euro. Darüber hinaus kam es in der gleichen Nacht an der Fritz-Erler-Straße zu zwei weiteren Einbrüchen: Aus einem Garten entwendeten Unbekannte eine fest montierte Musikbox sowie aus der Garage eine Heckenschere und einen Akku. Auf einem weiteren Grundstück gelangten die Täter ebenfalls in eine Garage. Dort nahmen sie aus einem Kühlschrank zwei Saftpäckchen an sich und öffneten den Koffer eines Akkuschraubers.

Die Polizei bittet in allen beschriebenen Fällen um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

