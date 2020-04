Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Akkus gestohlen

Rhede (ots)

Auf vier Akkus für Elektrofahrräder hatte es ein Einbrecher in Rhede abgesehen. Der Täter war im Zeitraum zwischen Sonntag, 16.00 Uhr, und Montag, 06.30 Uhr, in eine verschlossene Fahrradgarage an der Straße Markt eingedrungen. Beim Diebesgut handelt es sich um zwei Akkus der Marke Bosch und zwei weitere der Marke Victoria im Gesamtwert von circa 2.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

