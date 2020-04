Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Unter Drogeneinfluss ein Auto geführt

Legden (ots)

Positiv schlug ein Drogentest auf den Cannabiswirkstoff THC bei einem 18-jährigen Autofahrer am Samstagnachmittag in Legden an. Polizeibeamte stoppten ihn im Ortsbereich. Ein Arzt entnahm dem Fahrer eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Bußgeldverfahren ein.

