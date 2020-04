Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden

Vreden (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 800.000 Euro stellen die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Samstag in Vreden dar. Gegen 14.30 Uhr befuhr ein 25-jähriger Autofahrer einen Wirtschaftsweg in Ellewick in Richtung Niederlande. An der L608 wollte der Vredener nach links in Richtung Zwillbrocker Straße abbiegen und übersah hierbei einen von rechts kommenden Lkw. Es kam zur Kollision. Grundsätzlich sind Fahrzeuge der L608 auf diesem Straßenabschnitt vorfahrtberechtigt. Auf dem Anhänger des beladenen Futtermischers transportierte der 47-jährige Fahrer aus Vreden einen Radlader. Das Gespann kippte im Straßengraben auf die Seite. Ein Abschleppunternehmen erhielt den Auftrag das Gespann und die Ladung zu bergen. Der Wagen des 25-Jährigen musste ebenfalls verladen werden. Kräfte der Feuerwehr streuten auslaufende Betriebsstoffe ab. Die Untere Wasserbehörde des Kreises Borken erschien vor Ort. Die Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Nach eigenen Angaben wollte der Lkw-Fahrer eigenständig einen Arzt aufsuchen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell