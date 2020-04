Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelecdieb in die Flucht geschlagen

Gronau (ots)

Ein lautes Knacken ließ am Sonntagabend eine Frau im Lukas Krankenhaus in Gronau aufmerksam werden. Von einem Fenster aus beobachtete sie gegen 21.00 Uhr einen Dieb, der gerade gewaltsam das Schloss ihres Pedelecs öffnete. Die Geschädigte hämmerte gegen die Fensterscheibe und schlug so den Täter in die Flucht. Dieser rannte in Richtung Seniorenresidenz davon. Personenbeschreibung: männlich, circa 40 bis 50 Jahre alt, südländisches Aussehen; schwarze, mittellange, gelockte Haare, trug einen beigen Parka.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell