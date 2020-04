Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Auto angefahren und geflüchtet

Velen (ots)

Eine böse Überraschung hat am Sonntag ein Autofahrer in Velen-Ramsdorf erleben müssen. Als er gegen 17.45 Uhr zu seinem geparkten Wagen zurückkehrte, fand er den schwarz lackierten Audi beschädigt vor. Der Wagen hatte seit 14.00 Uhr auf einem Parkstreifen an der Langen Straße gestanden. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.000 Euro. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter Tel. (02861) 9000 beim Verkehrskommissariat in Borken melden.

