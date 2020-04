Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Farbschmierereien an Außenfassade

Velen (ots)

Keine Kunst, sondern Sachbeschädigung durch Schmierereien: Gleich dreimal besprühten Unbekannte die Außenfassaden von Häusern mit blauer Sprühfarbe. Die Vorfälle ereigneten sich in der Zeit zwischen Freitag, 20.00 Uhr, und Samstag, 14.45 Uhr. Zu dem bereits berichteten Fall an der Straße Hüpohl, wurden nun der Polizei die Beschädigungen an den Straßen An der Becke und Am Aagarten bekannt. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Borken: Tel. (02861) 9000.

