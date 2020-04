Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Zweiräder stoßen zusammen

Südlohn (ots)

Zu einer Kollision zwischen einem Pedelec und einem Fahrrad ist es am Sonntag in Südlohn-Oeding gekommen. Ein 62 Jahre alter Südlohner bog gegen 20.05 Uhr mit seinem Rad von einer Einfahrt auf den Heckenweg ab. Dabei übersah er die 55-jährige Südlohnerin, die den Heckenweg mit ihrem Pedelec befuhr. Ein Rettungswagen brachte die leichtverletzte Südlohnerin in ein Krankenhaus, der ebenfalls leichtverletzte Radfahrer wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen.

