Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Paracelsus Klinik am See

Bad Gandersheim (ots)

(Me),Bad Gandersheim, Dehneweg 6, dortige Paracelsus Klink am See.Tatzeitraum: Mi. 22.01.2020, 22.00 Uhr -- Do. 23.01.2020, gegen 05.45 Uhr. Hergang: Bisher unbekannter Täter drang auf unbekannte Weise in die Paracelsus Klinik am Dehneweg ein und der/die Täter suchten in der 2. Etage die Personalabteilung auf. Dort wurde anschließend das Personalbüro geöffnet und Schränke aufgebrochen und durchwühlt. Vermutlich wurde der/die Täter bei weiterer Tatausführung gestört, zu einem Entwendungsschaden ist es nicht gekommen. Zeugenaufruf: Patienten aus der Klinik bzw. Anwohner vom Dehneweg werden gebeten, eventl. verdächtige Beobachtungen von Personen und Fahrzeugen an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim zu melden, Tel. 05382 919200.

