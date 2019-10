Polizei Aachen

POL-AC: Verfolgungsfahrt durch die Eifel - flüchtiger Pkw rammt Streifenwagen - Polizei kann Pkw und Fahrer stellen

Bild-Infos

Download

Roetgen/ Monschau (ots)

Samstagmorgen (05.10.19) gegen 05.30 Uhr verfolgte ein Streifenwagen einen flüchtigen Pkw- Fahrer, der sich zuvor den Anhaltezeichen der Beamten widersetzt hatte und nun von Roetgen aus mit teils erhöhter Geschwindigkeit über die B 258 in Richtung Monschau davonfuhr. Im Ortsteil Konzen endete dann die Flucht. Nachdem das Fluchtauto zunächst im Bereich der Blumgasse Ecke Breitestraße den Streifenwagen gerammt und weitergefahren war, war wenig später jedoch in einer Grundstückseinfahrt in der Hohestraße Endstation. Trotz eines weiteren Rammmanövers hatten die Beamten den Pkw festsetzen und den Fahrer festnehmen können. Das Auto stellten die Beamten sicher. Der 32- jährige Monschauer wollte laut eigenen Angaben nicht schon wieder wegen Fahrens ohne Führerschein ertappt werden; er hatte sich doch nur die Kosten für ein weiteres Verfahren sparen wollen. Sein Pkw erlitt durch die rabiate Fahrweise einen kompletten Totalschaden und auch die Reparatur des Streifenwagens wird mehrere tausend Euro kosten. Das folgende Strafverfahren wird wohl ebenfalls kostenintensiv werden. (pw)

