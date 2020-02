Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit Radfahrerin

Erkelenz (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (26. Februar), gegen 5.45 Uhr, ereignete sich an der Straße Schulring ein Unfall mit einer Radfahrerin. Diese fuhr aus Richtung Oidtmannhof in Richtung Krefelder Straße auf der Fahrbahn des Schulrings. An einer Verkehrsinsel, im Bereich einer Bushaltestelle an der Straße Adam-Stegerwald-Hof / Schulring, überholte sie ein schwarzer Kleinwagen, der knapp vor ihr einscherte und habe sie dabei am Vorderrad berührte. Dadurch kam die 23-jährige Erkelenzerin zu Fall und stürzte auf den Gehweg. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Zur Klärung des Unfallgeschehens wird der Fahrer des schwarzen Pkw sowie Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen, Telefon: 02452 920 0.

