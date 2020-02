Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw aufgebrochen

Erkelenz (ots)

Am Mittwoch, 26. Februar, gegen 4.15 Uhr, drangen Unbekannte in ein Fahrzeug an der Weezer Straße ein und entwendeten daraus ein Paket und eine Geldbörse.

